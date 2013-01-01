



версия

для печати Главная Здравствуйте! Меня зовут Валентин Андреев. Я профессиональный колорист и VFX, автор курса DaVinci Resolve 10 – Быстрый старт и ряда пособий по вопросам постпродакшна. Краткая фильмография прокатных лент: Сваты, сезон 1 (2008) Производство: Киевфильм/95 квартал Режиссер: Юрий Морозов Сценарий: Андрей Ильков, Юрий Микуленко Оператор: Юрий Козаков Продюсеры: Андрей Яковлев, Тарас Гавриляк, Владимир Зеленский

I увiйшов Бог у порожнечу (2013) Производство: Freshproduction Режиссер: Заза Буадзе Сценарий: Заза Буадзе Оператор: Сергей Борденюк Продюсеры: Олег Щербина, Юлия Чернявская

Це Я (Алін, 2013) Производство: President Film Режиссер: Анна Акулевич Сценарий: Олег Фиалко Оператор: Данил Дедков Продюсеры:Олег Фиалко Награды:Гран-при международного кинофестиваля в Лучиано, Италия В этом месте должно быть больше полезной информации, и я над этим работаю. А пока вам доступен раздел статей и постоянно обновляемый FAQ по работе в DaVinci Resolve.

