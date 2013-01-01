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Здравствуйте!
Меня зовут Валентин Андреев. Я профессиональный колорист и VFX, автор курса DaVinci Resolve 10 – Быстрый старт и ряда пособий по вопросам постпродакшна.
Краткая фильмография прокатных лент:
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Сваты, сезон 1 (2008)
Производство: Киевфильм/95 квартал
Режиссер: Юрий Морозов
Сценарий: Андрей Ильков, Юрий Микуленко
Оператор: Юрий Козаков
Продюсеры: Андрей Яковлев, Тарас Гавриляк, Владимир Зеленский
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I увiйшов Бог у порожнечу (2013)
Производство: Freshproduction
Режиссер: Заза Буадзе
Сценарий: Заза Буадзе
Оператор: Сергей Борденюк
Продюсеры: Олег Щербина, Юлия Чернявская
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Це Я (Алін, 2013)
Производство: President Film
Режиссер: Анна Акулевич
Сценарий: Олег Фиалко
Оператор: Данил Дедков
Продюсеры:Олег Фиалко
Награды:Гран-при международного кинофестиваля в Лучиано, Италия
В этом месте должно быть больше полезной информации, и я над этим работаю. А пока вам доступен раздел статей и постоянно обновляемый FAQ по работе в DaVinci Resolve.