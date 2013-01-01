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Здравствуйте!

Меня зовут Валентин Андреев. Я профессиональный колорист и VFX, автор курса DaVinci Resolve 10 – Быстрый старт и ряда пособий по вопросам постпродакшна. Краткая фильмография прокатных лент:

  • Сваты, сезон 1 (2008)

    Производство: Киевфильм/95 квартал

    Режиссер: Юрий Морозов

    Сценарий: Андрей Ильков, Юрий Микуленко

    Оператор: Юрий Козаков

    Продюсеры: Андрей Яковлев, Тарас Гавриляк, Владимир Зеленский

  • I увiйшов Бог у порожнечу (2013)

    Производство: Freshproduction

    Режиссер: Заза Буадзе

    Сценарий: Заза Буадзе

    Оператор: Сергей Борденюк

    Продюсеры: Олег Щербина, Юлия Чернявская

  • Це Я (Алін, 2013)

    Производство: President Film

    Режиссер: Анна Акулевич

    Сценарий: Олег Фиалко

    Оператор: Данил Дедков

    Продюсеры:Олег Фиалко

    Награды:Гран-при международного кинофестиваля в Лучиано, Италия

В этом месте должно быть больше полезной информации, и я над этим работаю. А пока вам доступен раздел статей и постоянно обновляемый FAQ по работе в DaVinci Resolve.
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